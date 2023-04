Parigi-Roubaix 2023, altra brutta caduta: finiscono a terra Asgreen, van Baarle, Milan e Affini (Di domenica 9 aprile 2023) Prosegue la 120ma edizione della Parigi-Roubaix e continuano ad esserci delle cadute. Dopo quella che ha coinvolto Peter Sagan e quella in cui sono finiti giù Joshua Tarling, Luke Rowe e Bert van Lerberghe, a circa 95 km dal traguardo, ossia poco dopo l’inizio della Foresta di Arenberg, sono volati a terra altri corridori. Tra gli uomini finiti giù anche corridori di grande importanza come il danese Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step), l’olandese Dylan van Baarle (vincitore dell’anno scorso) e gli italiani Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) ed Edoardo Affini (Jumbo-Visma). Oltre a questi sono stati riconosciuti anche il francese Clement Russo (Team Arkéa Samsic) e il belga Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), mentre mancano ancora i nomi degli altri corridori che ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Prosegue la 120ma edizione dellae continuano ad esserci delle cadute. Dopo quella che ha coinvolto Peter Sagan e quella in cui sono finiti giù Joshua Tarling, Luke Rowe e Bert van Lerberghe, a circa 95 km dal traguardo, ossia poco dopo l’inizio della Foresta di Arenberg, sono volati aaltri corridori. Tra gli uomini finiti giù anche corridori di grande importanza come il danese Kasper(Soudal – Quick Step), l’olandese Dylan van(vincitore dell’anno scorso) e gli italiani Jonathan(Bahrain – Victorious) ed Edoardo(Jumbo-Visma). Oltre a questi sono stati riconosciuti anche il francese Clement Russo (Team Arkéa Samsic) e il belga Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), mentre mancano ancora i nomi degli altri corridori che ...

