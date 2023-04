Papa | pace in Ucraina | preoccupato per la Terra Santa

(Di domenica 9 aprile 2023) "In questo giorno ti affidiamo, Signore, la città di Gerusalemme, prima testimone della tua risurrezione. Manifesto viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni che minacciano l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : #Venerdìsanto Nella #ViaCrucis al #Colosseo: le voci di pace dai Paesi in guerra: dal conflitto in Ucraina a quelli… - Corriere : Papa Francesco: noi scoraggiati dal «potere del male» e dai gelidi venti di guerra. Poi prega per la pace - vaticannews_it : #Pasqua Papa Francesco pronuncia la benedizione #UrbietOrbi dalla Loggia delle Benedizioni: 'Aiuta l’amato popolo u… - fam_cristiana : #Pasqua, il Messaggio Urbi et Orbi del #Papa: «Aiuta l'amato popolo ucraino nel cammino verso la pace, ed effondi l… - RSInews : Il Papa: “Sia pace in Ucraina e arrivi luce sulla Russia” - La Pasqua di Francesco, la salute ritrovata e le preocc… -

Ilha concluso il Messaggio Urbi et Orbi ripetendo per tre volte le parole di Cristo apparso dopo la resurrezione ai discepoli: 'a voi'. Il, come accade sempre a Pasqua, ha poi ......è un passaggio del messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a...la riflessione avviata 60 anni orsono da san Giovanni XXIII con la Lettera Enciclica 'sullafra ..."Aiuta l'amato popolo ucraino nel cammino verso la, ed effondi la luce pasquale sul popolo russo ". L'appello diFrancesco per la fine del conflitto in Ucraina diventa preghiera nel messaggio pasquale Urbi et Orbi . Al termine della messa di ...

La pace nel mondo è al centro delle preoccupazioni del Papa, soprattutto in questi giorni in cui la Chiesa cattolica celebra le festività pasquali. Uscito dal Policlinico Gemelli per un ricovero dovut ...Città del Vaticano - E' una festa carica di tensioni e di speranze. Papa Francesco le riassume tutte nel messaggio in mondovisione con acclusa la benedizione Urbi et Orbi dalla ...