Papa Francesco: "Sia pace in Ucraina e arrivi luce sulla Russia, preoccupato per Terra Santa" (Di domenica 9 aprile 2023) Affrettiamoci «a crescere in un cammino di fiducia reciproca: fiducia tra le persone, tra i popoli e le Nazioni. Lasciamoci sorprendere dal lieto annuncio della Pasqua, dalla luce che illumina le tenebre... Leggi su feedpress.me (Di domenica 9 aprile 2023) Affrettiamoci «a crescere in un cammino di fiducia reciproca: fiducia tra le persone, tra i popoli e le Nazioni. Lasciamoci sorprendere dal lieto annuncio della Pasqua, dallache illumina le tenebre...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Papa Francesco sosta in preghiera durante la Celebrazione della Passione del Signore, nella Basilica di San Pietro… - Capezzone : Su @atlanticomag il professor Marsonet sulla nuova nomina unilaterale di un vescovo da parte di Pechino (tradito l'… - vaticannews_it : Veglia pasquale, #PapaFrancesco: ricorda e cammina, per tornare al primo incontro con Gesù! #Pasqua - FabienFChampion : Papa Francesco, la messa di Pasqua e la benedizione urbi et orbi - la Repubblica - ConzadoriAnna : @Pontifex_it Buona Pasqua caro Papa Francesco di speranza ?????? -