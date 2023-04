Papa Francesco: "Sia pace in Ucraina e arrivi la luce pasquale sul popolo russo" (Di domenica 9 aprile 2023) Vaticano, 09 aprile 2023 "Aiuta l'amato popolo ucraino nel cammino verso la pace, ed effondi la luce pasquale sul popolo russo". Così Papa Francesco nell'Urbi et Orbi di Pasqua. Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) Vaticano, 09 aprile 2023 "Aiuta l'amatoucraino nel cammino verso la, ed effondi lasul". Cosìnell'Urbi et Orbi di Pasqua.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : Su @atlanticomag il professor Marsonet sulla nuova nomina unilaterale di un vescovo da parte di Pechino (tradito l'… - vaticannews_it : Veglia pasquale, #PapaFrancesco: ricorda e cammina, per tornare al primo incontro con Gesù! #Pasqua - vaticannews_it : Papa Francesco sosta in preghiera durante la Celebrazione della Passione del Signore, nella Basilica di San Pietro… - francagiansol : Papa Francesco: «La Pasqua porti pace all'Ucraina e luce in Russia». Poi prega per l'attentato di Tel Aviv ?… - Paoloboi69 : RT @ParoleCristiane: 'Non avere paura'. Il Signore lo dice proprio lì, accanto al sepolcro da cui è uscito vittorioso. Ci invita così a usc… -