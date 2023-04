Papa Francesco: “Pace per l’Ucraina e arrivi la luce pasquale sul popolo russo” (Di domenica 9 aprile 2023) Nel giorno di Pasqua è arrivato un nuovo appello del Papa per la Pace in Ucraina: “Aiuta l’amato popolo ucraino e cammino verso la Pace ed effondi la luce pasquale sul popolo russo. Conforta i feriti e quanti hanno perso i loro cari a causa della guerra”, le parole del Pontefice. Affrettiamoci “a crescere in un cammino di fiducia reciproca: fiducia tra le persone, tra i popoli e le Nazioni. Lasciamoci sorprendere dal lieto annuncio della Pasqua, dalla luce che illumina le tenebre e le oscurità in cui troppe volte il mondo si trova avvolto”, ha aggiunto nel messaggio che introduce la benedizione Urbi et Orbi davanti a 45mila fedeli. “Affrettiamoci a superare i conflitti e le divisioni e ad aprire i nostri cuori a chi ha più bisogno. ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) Nel giorno di Pasqua è arrivato un nuovo appello delper lain Ucraina: “Aiuta l’amatoucraino e cammino verso laed effondi lasul. Conforta i feriti e quanti hanno perso i loro cari a causa della guerra”, le parole del Pontefice. Affrettiamoci “a crescere in un cammino di fiducia reciproca: fiducia tra le persone, tra i popoli e le Nazioni. Lasciamoci sorprendere dal lieto annuncio della Pasqua, dallache illumina le tenebre e le oscurità in cui troppe volte il mondo si trova avvolto”, ha aggiunto nel messaggio che introduce la benedizione Urbi et Orbi davanti a 45mila fedeli. “Affrettiamoci a superare i conflitti e le divisioni e ad aprire i nostri cuori a chi ha più bisogno. ...

