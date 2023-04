Papa Francesco | nuovo appello alla via diplomatica per l’Ucraina | “La comunità internazionale si adoperi” Il pensiero per i prigionieri di guerra

(Di domenica 9 aprile 2023) “Aiuta l’amato popolo ucraino nel cammino verso la pace, ed effondi la luce pasquale sul popolo russo”. L’diper la fine del conflitto in Ucraina diventa preghiera nel messaggio pasquale Urbi et Orbi. Al termine della messa di Pasqua, celebrata sul sagrato di piazza San Pietro, Bergoglio ha pronunciato il suo atteso discorso dloggia centrale della Basilica Vaticana. “Conforta i feriti – ha affermato il– e quanti hanno perso i propri cari a causa dellae fa’ che ipossano tornare sani e salvi alle loro famiglie. Apri i cuori dell’interaperché sia porre fine a questae a tutti i conflitti che insanguinano il ...

Vaticano, 09 aprile 2023è arrivato a Piazza San Pietro dove presiede la celebrazione della messa della domenica di Pasqua. Alla celebrazione, che inizia con il rito del "Resurrexit", prendono parte fedeli ...In diretta dalla Basilica di San Pietro,celebra la messa di Pasqua. A seguire la benedizione Urbi et ...ha presieduto la celebrazione sul sagrato della Basilica Vaticana. Alla celebrazione prendono parte fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondoha pronunciato dalla Loggia delle benedizioni il tradizionale messaggio "Urbi et Orbi". In piazza San Pietro circa centomila persone, secondo quanto riferito da fonti vaticane. Una ...

A Pasqua “la sorte del mondo è cambiata”, perché “Cristo è veramente risorto”, a testimonianza che “la speranza non è una illusione, è verità”, e che dalla Pasqua “Il cammino dell’umanità “procede più ...Una folla urlante e festosa di migliaia di fedeli radunati in piazza San Pietro sta acclamando Papa Bergoglio con le grida ‘Viva il Papa, viva Francesco’ mentre il Pontefice attraversa la piazza a ...