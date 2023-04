Papa Francesco, l’appello nell’Urbi et Orbi per la pace in Ucraina: «Arrivi la luce sulla Russia» – Il video (Di domenica 9 aprile 2023) «Aiuta l’amato popolo ucraino nel cammino verso la pace ed effondi la luce pasquale sul popolo russo». Davanti alle circa centomila persone arrivate a piazza San Pietro per l’Urbi et Orbi, Papa Francesco lancia il suo nuovo appello per la pace in Ucraina. «Conforta i feriti e quanti hanno perso i propri cari a causa della guerra e fa’ che i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie – ha aggiunto il Pontefice -. Apri i cuori dell’intera comunità internazionale perché si adoperi a porre fine a questa guerra e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo». Davanti a una piazza San Pietro gremita, con diverse persone anche lungo via della Conciliazione, Papa Francesco ha voluto dedicare il suo messaggio pasquale agli ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) «Aiuta l’amato popolo ucraino nel cammino verso laed effondi lapasquale sul popolo russo». Davanti alle circa centomila persone arrivate a piazza San Pietro per l’Urbi etlancia il suo nuovo appello per lain. «Conforta i feriti e quanti hanno perso i propri cari a causa della guerra e fa’ che i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie – ha aggiunto il Pontefice -. Apri i cuori dell’intera comunità internazionale perché si adoperi a porre fine a questa guerra e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo». Davanti a una piazza San Pietro gremita, con diverse persone anche lungo via della Conciliazione,ha voluto dedicare il suo messaggio pasquale agli ...

