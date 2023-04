Papa Francesco | «La Pasqua porti pace all' Ucraina e luce in Russia» Poi prega per l' attentato di Tel Aviv

(Di domenica 9 aprile 2023) Città del Vaticano - E' una festa carica di tensioni e di speranze.le riassume tutte nel messaggio in mondovisione con acclusa la benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Papa Francesco sosta in preghiera durante la Celebrazione della Passione del Signore, nella Basilica di San Pietro… - Capezzone : Su @atlanticomag il professor Marsonet sulla nuova nomina unilaterale di un vescovo da parte di Pechino (tradito l'… - vaticannews_it : Veglia pasquale, #PapaFrancesco: ricorda e cammina, per tornare al primo incontro con Gesù! #Pasqua - AlfBianchi : RT @Agenzia_Ansa: Papa Francesco in Piazza San Pietro per la messa di Pasqua #ANSA - ADerespinis : RT @marielSiviglia: 'Papa Francesco attraverso il suo silenzio, acconsente le atrocità contro il cristianesimo ortodosso in Ucraina, da chi… -

è in Vaticano per celebrare la messa di Pasqua a San Pietro davanti a 45mila fedeli che si sono riuniti nella basilica e in piazza dopo che il Santo Padre ieri aveva seguito la via ...Una folla urlante e festosa di migliaia di fedeli radunati in piazza San Pietro sta acclamandoBergoglio con le grida 'Viva il, viva' mentre il Pontefice attraversa la piazza a bordo della Papamobile salutando le circa 45mila persone giunte da tutto il mondo in Vaticano."Aiuta l'amato popolo ucraino nel cammino verso la pace, ed effondi la luce pasquale sul popolo russo ". L'appello diper la fine del conflitto in Ucraina diventa preghiera nel messaggio pasquale Urbi et Orbi . Al termine della messa di Pasqua, celebrata sul sagrato di piazza San Pietro, Bergoglio ha ...

La pace nel mondo è al centro delle preoccupazioni del Papa, soprattutto in questi giorni in cui la Chiesa cattolica celebra le festività pasquali. Uscito dal Policlinico Gemelli per un ricovero dovut ...Città del Vaticano - E' una festa carica di tensioni e di speranze. Papa Francesco le riassume tutte nel messaggio in mondovisione con acclusa la benedizione Urbi et Orbi dalla ...