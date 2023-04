Papa Francesco in Piazza San Pietro per la messa di Pasqua, impartirà la benedizione (Di domenica 9 aprile 2023) Papa Francesco è arrivato a Piazza San Pietro dove presiede la celebrazione della messa della domenica di Pasqua. Alla celebrazione, che inizia con il rito del «Resurrexit», prendono parte fedeli romani... Leggi su feedpress.me (Di domenica 9 aprile 2023)è arrivato aSandove presiede la celebrazione delladella domenica di. Alla celebrazione, che inizia con il rito del «Resurrexit», prendono parte fedeli romani...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Papa Francesco sosta in preghiera durante la Celebrazione della Passione del Signore, nella Basilica di San Pietro… - vaticannews_it : Veglia pasquale, #PapaFrancesco: ricorda e cammina, per tornare al primo incontro con Gesù! #Pasqua - Avvenire_Nei : #Venerdìsanto Nella #ViaCrucis al #Colosseo: le voci di pace dai Paesi in guerra: dal conflitto in Ucraina a quelli… - Emilystellaemi2 : RT @adelestancati: Lasciamo che lo stupore gioioso della Domenica di Pasqua si irradi nei pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei… - Donato94304723 : RT @Avvenire_Nei: #Ucraina Il vescovo. «Ciò che sta facendo #PapaFrancesco per l'Ucraina è senza precedenti nella Chiesa» -