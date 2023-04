Papa Francesco arriva in Piazza San Pietro per la messa di Pasqua (Di domenica 9 aprile 2023) Vaticano, 09 aprile 2023 Papa Francesco è arrivato a Piazza San Pietro dove presiede la celebrazione della messa della domenica di Pasqua. Alla celebrazione, che inizia con il rito del "Resurrexit", ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) Vaticano, 09 aprile 2023to aSandove presiede la celebrazione delladella domenica di. Alla celebrazione, che inizia con il rito del "Resurrexit", ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Papa Francesco sosta in preghiera durante la Celebrazione della Passione del Signore, nella Basilica di San Pietro… - vaticannews_it : Veglia pasquale, #PapaFrancesco: ricorda e cammina, per tornare al primo incontro con Gesù! #Pasqua - repubblica : Papa Francesco alla veglia pasquale: superare le ingiustizie, la corruzione, i venti gelidi della guerra [di Iacopo… - Paciok1991 : @LucioMalan Oggi sarebbe Pasqua e lei, anziché stare con la famiglia (allargata e quindi non tradizionale), continu… - vaticannews_it : In un messaggio per la #Pasqua, il presidente Mattarella cita la Pacem in terris di Giovanni XXIII 'di fronte al pr… -