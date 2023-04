Papa Francesco a San Pietro per la messa di Pasqua: 45mila fedeli in piazza (Di domenica 9 aprile 2023) Papa Francesco è in piazza San Pietro per la celebrazione della messa della domenica di Pasqua. La messa, iniziata con il rito del “Resurrexit“, vede la partecipazione di oltre 45mila fedeli romani e pellegrini provenienti da tutto il mondo per le feste Pasquali. messa di Pasqua e la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco oggi 9 aprile 2023: orari, canale e diretta tv (VIDEO) 45mila fedeli in piazza San Pietro per la messa di Pasqua Presenti in piazza 45 mila persone, come ha fatto sapere la Sala Stampa della Santa Sede. Insieme al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023)è inSanper la celebrazione delladella domenica di. La, iniziata con il rito del “Resurrexit“, vede la partecipazione di oltreromani e pellegrini provenienti da tutto il mondo per le festeli.die la Benedizione Urbi et Orbi dioggi 9 aprile 2023: orari, canale e diretta tv (VIDEO)inSanper ladiPresenti in45 mila persone, come ha fatto sapere la Sala Stampa della Santa Sede. Insieme al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Papa Francesco sosta in preghiera durante la Celebrazione della Passione del Signore, nella Basilica di San Pietro… - vaticannews_it : Veglia pasquale, #PapaFrancesco: ricorda e cammina, per tornare al primo incontro con Gesù! #Pasqua - repubblica : Papa Francesco alla veglia pasquale: superare le ingiustizie, la corruzione, i venti gelidi della guerra [di Iacopo… - Paciok1991 : @LucioMalan Oggi sarebbe Pasqua e lei, anziché stare con la famiglia (allargata e quindi non tradizionale), continu… - vaticannews_it : In un messaggio per la #Pasqua, il presidente Mattarella cita la Pacem in terris di Giovanni XXIII 'di fronte al pr… -