(Di domenica 9 aprile 2023) "Il pensiero diFrancesco in questa domenica di Pasqua per le comunità sofferenti vittime dei fondamentalismi religiosi in Burkina Faso, Mali e Mozambico o di regimi oppressivi in Nicaragua ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acs_italia : RT @acs_italia: 'Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie' la sala stampa della Santa Sede ha dichiarat… - AngelsMelanco : @acs_italia @Pontifex_it Tanti auguri Papa Francesco, la luce in questo mondo che sembra senza promesse e senza futuro. Preghiamo per Lei! -

Lo sottolinea il direttore diItalia, Alessandro Monteduro, commentando l'appello diFrancesco nell'Urbi et Orbi. "Penso all'ultimo drammatico episodio accaduto nella notte tra il Venerdì e ...In occasione del 10° anniversario di pontificato diFrancesco, Aiuto alla Chiesa che Soffre ricorda la vicinanza del Santo Padre ai cristiani che ... Leggi su- italia.orgIn una nota diffusa oggi la Fondazione, citando Thomas Heine - Geldern, presidente esecutivo diInternazionale, sottolinea comeFrancesco "si è mostrato anche estremamente interessato al ...

Papa: Acs, appello per la libertà di fede è fonte di speranza - Cronaca Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...“Spero che sia una Pasqua di gioia e di speranza, come lo è da 1990 anni. Prego che sia una Pasqua soprattutto di gioia e speranza per chi, in nome della sua appartenenza a Gesù, soffre più di altri.