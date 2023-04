Pap test: interpretazione dei risultati e cosa fare in caso di esiti anomali (Di domenica 9 aprile 2023) Il Pap test può fornire due tipi di risultati: negativo o positivo. Vediamo nel dettaglio cosa significa ciascun risultato. Classificazione dei risultati del test di Papanicolaou In base alla classificazione del Paptest, si possono avere i seguenti risultati: Negativo: significa che non sono state riscontrate anomalie o lesioni pre-cancerose nelle cellule del collo dell’utero. In L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: CRISPR: dibattito sulla correzione del genoma umano La Fibra ottica la biopsia e la diagnostica medica Malattie Dermatologiche: nasce SKIN Psoriasi: trattamenti più affidabili per i pazienti MioDottore Awards 2019: via alla 2ª edizione “Cellule ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 9 aprile 2023) Il Pappuò fornire due tipi di: negativo o positivo. Vediamo nel dettagliosignifica ciascun risultato. Classificazione deideldi Papanicolaou In base alla classificazione del Pap, si possono avere i seguenti: Negativo: significa che non sono state riscontratee o lesioni pre-cancerose nelle cellule del collo dell’utero. In L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: CRISPR: dibattito sulla correzione del genoma umano La Fibra ottica la biopsia e la diagnostica medica Malattie Dermatologiche: nasce SKIN Psoriasi: trattamenti più affidabili per i pazienti MioDottore Awards 2019: via alla 2ª edizione “Cellule ...

