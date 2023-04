Panucci: «Sono convinto passerà l’Inter, dico Derby in semifinale» (Di domenica 9 aprile 2023) Christian Panucci ha dato il suo pronostico in vista delle sfida di Champions League tra Inter e Benfica nei quarti di finale. CHAMPIONS – Christian Panucci ha parlato all’Agi del momento di Inter e Milan in vista degli impegni di Champions League in settimana: «Entrambe hanno avuto un Campionato altalenante. Forse l’Inter ha deluso un po’ di più. l’Inter ha giocatori da partita secca. Secondo me il Benfica è un avversario molto insidioso, sta facendo benissimo. Sarebbe fantastico vedere un Derby in semifinale, lo auguro alle milanesi. In Campionato i nerazzurri ne hanno perse troppe, fanno fatica ad accendere la luce. Inzaghi ha delle responsabilità, è sempre lui che paga. Anche lui si sentirà sotto pressione. In Champions può zittire le critiche. Penso comunque che vada tenuto fino a ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Christianha dato il suo pronostico in vista delle sfida di Champions League tra Inter e Benfica nei quarti di finale. CHAMPIONS – Christianha parlato all’Agi del momento di Inter e Milan in vista degli impegni di Champions League in settimana: «Entrambe hanno avuto un Campionato altalenante. Forseha deluso un po’ di più.ha giocatori da partita secca. Secondo me il Benfica è un avversario molto insidioso, sta facendo benissimo. Sarebbe fantastico vedere unin, lo auguro alle milanesi. In Campionato i nerazzurri ne hanno perse troppe, fanno fatica ad accendere la luce. Inzaghi ha delle responsabilità, è sempre lui che paga. Anche lui si sentirà sotto pressione. In Champions può zittire le critiche. Penso comunque che vada tenuto fino a ...

