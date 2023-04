Panucci non da chance al Napoli: “Milan in semifinale, sono carichi” (Di domenica 9 aprile 2023) Christian Panucci parla della Champions League e dello scontro Milan-Napoli ai quarti di finale, per il difensore il turno lo passano ì rossoneri. L’ex difensore del Milan commenta la prossima sfida della squadra di Spalletti: “Chi vince? Secondo me passa il Milan lo vedo belli carichi. La vittoria per 4-0 in campionato ha sicuramente dato una carica in più alla squadra rossonera che ora ha anche tanta autostima, nonostante quando si giochi in Champions League le cose cambiano”. Poi ha aggiunto: “Sicuramente la difesa a 4 li esalta di più, il Milan storicamente gioca sempre a 4. Maignan ha più personalita’ e padronanza, rischia di più di Meret. Meglio Kim di Tomori, Bennacer o Lobotka? Il Milanista mi fa impazzire, non ha mai paura, ha fatto una ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 aprile 2023) Christianparla della Champions League e dello scontroai quarti di finale, per il difensore il turno lo passano ì rossoneri. L’ex difensore delcommenta la prossima sfida della squadra di Spalletti: “Chi vince? Secondo me passa illo vedo belli. La vittoria per 4-0 in campionato ha sicuramente dato una carica in più alla squadra rossonera che ora ha anche tanta autostima, nonostante quando si giochi in Champions League le cose cambiano”. Poi ha aggiunto: “Sicuramente la difesa a 4 li esalta di più, ilstoricamente gioca sempre a 4. Maignan ha più personalita’ e padronanza, rischia di più di Meret. Meglio Kim di Tomori, Bennacer o Lobotka? Ilista mi fa impazzire, non ha mai paura, ha fatto una ...

