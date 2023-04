Palermo-Cosenza | i convocati 

(Di domenica 9 aprile 2023) Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il. 1 Grotta 3 Sala 4 Orihuela 5 Gomes 7 Tutino 8 Segre 9 Brunori 11 Masciangelo 12 Massolo 14 Broh 15 Marconi 18 Nedelcearu 19 Vido 21 Damiani 22 Pigliacelli 25 Buttaro 26 Verre 27 Soleri 28 Saric 30 Valente 31 Aurelio 37 Mateju 79 Lancini Simon Graves non sarà disponibile a causa di un affaticamento muscolare. Fonte articolo e foto: www.fc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

La giornata sarà chiusa da(ore 20.30), Le partite della 32esima giornata Benevento - Spal (ore 12.30), Brescia - Ternana, Cittadella - Parma, Como - Genoa, Frosinone - Ascoli, ...In serata, alle ore 20.30, chiude il quadro la sfida del 'Renzo Barbera' tra. Il calendario Lunedì 10 aprile Ore 12.30 Benevento - Spal - diretta tv su Sky Sport (202 e 251); ...Indisponibile anche Simon Graves per la partita casalinga di domani sera (lunedì di Pasquetta) delcontro il. Il difensore danese è stato tirato fuori dalla lista dei convocati a causa di un affaticamento muscolare. Non ci sarà nemmeno, come ormai prevedibile, Davide Bettella, che ...

