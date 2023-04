Pagelle Parigi-Roubaix 2023 | bravo Filippo Ganna | ma non era da vittoria Philipsen più di un velocista

Leggi su oasport

(Di domenica 9 aprile 2023)Mathieu Van der Poel, 9: ha corso con coraggio, attaccando a ripetizione e, probabilmente, spendendo sin troppo in taluni momenti della corsa in cui non sarebbe stato necessario. Generoso e forse poco accorto tatticamente, ha vinto con merito. Chissà come sarebbe finita però senza la foratura di Van Aert che gli ha spianato la strada…Restano Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia per completare il cerchio e vincere tutte le Classiche Monumento. Per riuscire a vincerle dovrà in qualche modo evolversi ed effettuare anche qualche cambiamento dal punto di vista fisico. Difficile, ma non impossibile. A nostro avviso per lui la Classica delle Foglie Morte sarà la più difficile da aggiungere al palmares. Wout Van Aert, 8: oggi aveva corso in maniera ineccepibile. Sempre a ruota di Van der Poel, ...