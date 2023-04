Paganin: «Inter troppe sconfitte, davanti deve giocare la Lu-La» (Di domenica 9 aprile 2023) Massimo Paganin è Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24 per parlare del momento dell’Inter in Campionato in vista anche della gara col Benfica. SQUILIBRIO – Massimo Paganin ha parlato a Tutti Convocati riguardo la situazione in casa Inter: «Le sconfitte dell’Inter iniziano a essere tante. C’è troppa differenza tra casa e trasferta. Sono 25 i gol subiti fuori casa e 8 invece in casa. C’è uno squilibrio esagerato, Non si può imputare tutto a Inzaghi. Delle colpe le ha, sia chiaro. Nelle ultime due partite l’Inter è stata sfortunata. Penso però si debba fare il punto sull’annata che sta condizionando l’Inter. Ora su tutti e tre i fronti è tiratissima, non ha margine di errore». LU-LA – Paganin ha poi continuato ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Massimovenuto a Tutti Convocati su Radio 24 per parlare del momento dell’in Campionato in vista anche della gara col Benfica. SQUILIBRIO – Massimoha parlato a Tutti Convocati riguardo la situazione in casa: «Ledell’iniziano a essere tante. C’è troppa differenza tra casa e trasferta. Sono 25 i gol subiti fuori casa e 8 invece in casa. C’è uno squilibrio esagerato, Non si può imputare tutto a Inzaghi. Delle colpe le ha, sia chiaro. Nelle ultime due partite l’è stata sfortunata. Penso però si debba fare il punto sull’annata che sta condizionando l’. Ora su tutti e tre i fronti è tiratissima, non ha margine di errore». LU-LA –ha poi continuato ...

