Pagamenti digitali e fine della pandemia, ora i rider restano senza mancia: «Siamo tornati a essere l’ultima ruota del carro» (Di domenica 9 aprile 2023) Durante la pandemia, si erano guadagnati sul campo la fama e la riconoscenza come categoria di lavoratori indispensabile, se non eroica. Ma oggi, sfumato l’effetto Covid, i rider sono tornati a sentirsi «l’ultima ruota del carro». Ad approfondire la questione è un’inchiesta del New York Times, che getta luce su un fenomeno ormai evidente, per lo meno negli Stati Uniti: le mance sempre più basse. E almeno una parte della colpa, sostengono alcuni lavoratori delle piattaforme di delivery, è dei sistemi di pagamento digitali. Kellen Browning, reporter del quotidiano statunitense, ha trascorso 30 ore in compagnia di alcuni rider nella contea di Los Angeles, in California. L’esperienza più significativa di quelle raccontate nel suo ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) Durante la, si erano guadagnati sul campo la fama e la riconoscenza come categoria di lavoratori indispensabile, se non eroica. Ma oggi, sfumato l’effetto Covid, isonoa sentirsi «del». Ad approfondire la questione è un’inchiesta del New York Times, che getta luce su un fenomeno ormai evidente, per lo meno negli Stati Uniti: le mance sempre più basse. E almeno una partecolpa, sostengono alcuni lavoratori delle piattaforme di delivery, è dei sistemi di pagamento. Kellen Browning, reporter del quotidiano statunitense, ha trascorso 30 ore in compagnia di alcuninella contea di Los Angeles, in California. L’esperienza più significativa di quelle raccontate nel suo ...

