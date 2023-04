Osnago. Morto in ospedale Francesco Galli vittima di un incidente in via Trento (Di domenica 9 aprile 2023) Pasqua di lutto ad Osnago. È Morto in ospedale Francesco Galli, 17 anni, vittima di un incidente avvenuto Sabato Santo in via Trento. Il minorenne si è scontrato con un albero. Francesco Galli, sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza al Niguarda di Milano, è Morto poche ore dopo. I sanitari del 118 sono intervenuti per prestare aiuto allo studente dell’istituto Viganò, uscito di strada e andato a sbattere contro un albero dopo aver perso il controllo del mezzo su cui era in viaggio. Tra le prime persone ad accorrere vi era anche la mamma del giovane, giunta in loco insieme al parroco e al sindaco Paolo Brivio. Tutti e tre hanno assistito alle manovre rianimatorie. Francesco ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 9 aprile 2023) Pasqua di lutto ad. Èin, 17 anni,di unavvenuto Sabato Santo in via. Il minorenne si è scontrato con un albero., sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza al Niguarda di Milano, èpoche ore dopo. I sanitari del 118 sono intervenuti per prestare aiuto allo studente dell’istituto Viganò, uscito di strada e andato a sbattere contro un albero dopo aver perso il controllo del mezzo su cui era in viaggio. Tra le prime persone ad accorrere vi era anche la mamma del giovane, giunta in loco insieme al parroco e al sindaco Paolo Brivio. Tutti e tre hanno assistito alle manovre rianimatorie....

