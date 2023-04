“Osimhen out contro il Milan”: l’annuncio sull’attaccante del Napoli (Di domenica 9 aprile 2023) Le condizioni di Victor Osimhen stanno tenendo tutti i tifosi del Napoli con il fiato sospeso in attesa della doppia sfida di Champions League contro il Milan. L’edizione odierna de Il Mattino però gela tutti i supporters azzurri con un annuncio sulle condizioni del numero nove di Luciano Spalletti. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Infortunio OsimhenInfortunio Osimhen: la notizia sull’attaccante Nell’uovo non c’è la sorpresa attesa. No, Osimhen non ce la farà a scendere in campo con il Milan. Ma il Napoli con il Milan, almeno nella gara di andata, non si giocherà il proprio destino europeo con tutte le cose a posto. Il nigeriano, anche se non è dolorante, ieri non ha ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 aprile 2023) Le condizioni di Victorstanno tenendo tutti i tifosi delcon il fiato sospeso in attesa della doppia sfida di Champions Leagueil. L’edizione odierna de Il Mattino però gela tutti i supporters azzurri con un annuncio sulle condizioni del numero nove di Luciano Spalletti. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: InfortunioInfortunio: la notiziaNell’uovo non c’è la sorpresa attesa. No,non ce la farà a scendere in campo con il. Ma ilcon il, almeno nella gara di andata, non si giocherà il proprio destino europeo con tutte le cose a posto. Il nigeriano, anche se non è dolorante, ieri non ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #DeLaurentiis: '#Osimhen out 2 settimane. Milan? Queste sono le problematiche di una Uefa senza testa. Immaginate s… - sportface2016 : +++#Napoli, #DeLaurentiis: '#Osimhen out due settimane. Derby col #Milan in #Champions? Ridicolo, colpa di una… - infoitsport : “Osimhen out contro il Milan”: l’annuncio sull’attaccante del Napoli - Spazio_Napoli : “Osimhen out contro il Milan”: l’annuncio sull’attaccante del Napoli - MarcoGiambaa : RT @theMilanZone_: ?? Il Mattino sicuro in prima pagina: '#Osimhen out, niente miracolo a Milano' -