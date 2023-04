Osimhen in dubbio per Milan-Napoli di Champions (Gazzetta) (Di domenica 9 aprile 2023) Osimhen è ancora in dubbio per l’andata dei quarti di finale di Champions contro il Milan. Anche ieri, in allenamento, il centravanti del Napoli ha svolto la seduta da solo in palestra, correndo sul tapis roulant. La Gazzetta dello Sport scrive che è molto probabile che Spalletti non lo rischi, mercoledì, e che si attenda ancora qualche giorno per il ritorno in campo del nigeriano. Già in conferenza stampa, alla vigilia di Lecce-Napoli, Spalletti aveva dichiarato: «Domani non ci sono possibilità di vederlo in campo. Dal punto di vista della programmazione ci aspettiamo di vederlo in Champions ma bisogna aspettare lo sviluppo della settimana. Ma una cosa è una corsa semplice, un’altra dare corpo e intensità agli scatti». La Gazzetta ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 aprile 2023)è ancora inper l’andata dei quarti di finale dicontro il. Anche ieri, in allenamento, il centravanti delha svolto la seduta da solo in palestra, correndo sul tapis roulant. Ladello Sport scrive che è molto probabile che Spalletti non lo rischi, mercoledì, e che si attenda ancora qualche giorno per il ritorno in campo del nigeriano. Già in conferenza stampa, alla vigilia di Lecce-, Spalletti aveva dichiarato: «Domani non ci sono possibilità di vederlo in campo. Dal punto di vista della programmazione ci aspettiamo di vederlo inma bisogna aspettare lo sviluppo della settimana. Ma una cosa è una corsa semplice, un’altra dare corpo e intensità agli scatti». La...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Osimhen in dubbio per #MilanNapoli di #Champions (Gazzetta) Il Napoli non vuole rischiarlo e punta a recuperarlo… - cronachecampane : #CalcioNapoli #UltimeNotizie #champions #milannapoli #osimhen LE CONDIZIONI Osimhen, lavoro in palestra: resta in d… - Longo76Longo : Il #Piolismo è una macumba Milan-Napoli #Osimhen out Napoli-Milan #Osimhen out In vista dell'andata di UCL si è i… - luigic006 : RT @Vitto2012: Vinciamo, portiamo a casa i tre punti che suonano come sentenza sul campionato. Ma la prestazione sottotono, abbinata all'i… - MarioOttantotto : Ancora il 'dubbio OSIMHEN' per la partita di Champions col Milan -