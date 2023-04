Osimhen fa impazzire i tifosi del Napoli: avete visto cosa sta facendo a Pasqua? (Di domenica 9 aprile 2023) Victor Osimhen lo ha detto esplicitamente dal primo momento in cui si è infortunato: lui contro il Milan in Champions League vuole esserci. Se dall’esterno non filtrano notizie positive sulle sue condizioni, con l’edizione odierna de Il Mattino che lasciava intendere come lo staff medico sia abbastanza preoccupato, per il numero nove la situazione è diversa. Infortunio Osimhen: l’indizio social dell’attaccante L’attaccante del Napoli stamattina ha deciso di far impazzire i tifosi azzurri, pubblicando una storia su Instagram che non lascia molto spazio all’immaginazione: La foto pubblicata da Osimhen mostra chiaramente come l’attaccante nigeriano si stia allenando da solo (Spalletti ha concesso un giorno libero alla squadra) per recuperare al meglio la condizione fisica. Anche ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 aprile 2023) Victorlo ha detto esplicitamente dal primo momento in cui si è infortunato: lui contro il Milan in Champions League vuole esserci. Se dall’esterno non filtrano notizie positive sulle sue condizioni, con l’edizione odierna de Il Mattino che lasciava intendere come lo staff medico sia abbastanza preoccupato, per il numero nove la situazione è diversa. Infortunio: l’indizio social dell’attaccante L’attaccante delstamattina ha deciso di farazzurri, pubblicando una storia su Instagram che non lascia molto spazio all’immaginazione: La foto pubblicata damostra chiaramente come l’attaccante nigeriano si stia allenando da solo (Spalletti ha concesso un giorno libero alla squadra) per recuperare al meglio la condizione fisica. Anche ...

