(Di domenica 9 aprile 2023)questa sera ha festeggiato la mezzanotte di Pasqua inper quella che è stata a tutti gli effetti la sua prima serata dopo il Grande Fratello Vip. Fra “un beso cariño” e un “vamooos”, la venezuelana si è portata a casa il cachet. Ecco il video: nel frattempo quei due che si limonano nel video #orielepic.twitter.com/mKRtAJcwki — bebè era• a (@uunformat) April 9, 2023 Aperò fra ilè apparso ancheDalche in gran segreto l’ha accompagnata e scortata fino al palco. Un gesto che non è passato inosservato ed è stato molto apprezzato dagli Oriele, dato che Dalè andato lì ed ha concesso foto aggratis. Era lei l’, lui non è stato citato neanche nella locandina. , ecco il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Gli #oriele non si mollano più dopo il GF VIP: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera sono usciti con alcuni… - fanpage : #orianamarzoli torna sui social con #Daniele Dal Moro: i due dopo la puntata del GF VIP si sono mostrati insieme n… - fanpage : Oriana Marzoli dopo la finale del #GFvip ha lasciato gli studi di Cinecittà ed ha trovato un auto ad attenderla: al… - 76hakunamatata : RT @BITCHYFit: Oriana Marzoli ospite in discoteca, Daniele Dal Moro a sorpresa nel pubblico - NathalieDuprey : RT @BITCHYFit: Oriana Marzoli ospite in discoteca, Daniele Dal Moro a sorpresa nel pubblico -

Sesi è classificata seconda, l'ex tronista è stato invece squalificato ma la coppia, come dimostrano le foto delle loro vacanze, sembra assolutamente inseparabile. Un risultato che a ..., nuovo look per l'ex vippona. Ha scelto di celebrare la fine dell'esperienza nella casa del Grande Fratello VIP in maniera adeguata. Cambiamento radicale, che ha colto un po' alla ...Daniele Dal Moro efanno ormai coppia fissa. La fine del GF Vip ha rappresentato il loro vero inizio ed i fan sui social non possono che fare il tifo per gli Oriele. Non tutti, forse, avrebbero creduto di ...

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, vacanze romane dopo il "Grande Fratello Vip" TGCOM

Oriana Marzoli, la «reina» con un lipstick per scettro: voto 9 Irresistibile. Oriana Marzoli, da Caracas con furore, è entrata nella Casa del Fratello Vip in qualità di illustre sconosciuta. «Avrai pu ...Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono ormai una coppia inseparabile. Dopo che il GfVip è terminato, infatti, i due ex concorrenti sono sempre insieme e ora si trovano a Parigi per una ...