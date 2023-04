Ordine d’arrivo Parigi-Roubaix 2023: risultati e classifica. van der Poel trionfa in solitaria, Filippo Ganna 6° (Di domenica 9 aprile 2023) Mathieu van der Poel ha vinto la Parigi-Roubaix. Il fuoriclasse olandese ha piazzato una micidiale rasoiata al Carrefour de l’Arbre e poi ha proseguito la propria azione dopo la foratura del suo grande rivale Wout van Aert. L’afiere della Alpecin-Deceuninck ha domato le pietre dell’Inferno del Nord per la prima volta in carriera, dopo che tre settimane fa si era imposto alla Milano-Sanremo. Mathieu van der Poel aveva sulla propria ruota il grande rivale Wout van Aert, ma il belga ha forato proprio nel finale del decisivo settore di pavé e ha dovuto alzare bandiera bianca. Jasper Philipsen ha chiuso in seconda posizione per una strepitosa doppietta della Alpecin-Deceuninck, battendo in volata proprio Wout van Aert. Ottimo sesto posto di Filippo Ganna, che è stato eccellente protagonista ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Mathieu van derha vinto la. Il fuoriclasse olandese ha piazzato una micidiale rasoiata al Carrefour de l’Arbre e poi ha proseguito la propria azione dopo la foratura del suo grande rivale Wout van Aert. L’afiere della Alpecin-Deceuninck ha domato le pietre dell’Inferno del Nord per la prima volta in carriera, dopo che tre settimane fa si era imposto alla Milano-Sanremo. Mathieu van deraveva sulla propria ruota il grande rivale Wout van Aert, ma il belga ha forato proprio nel finale del decisivo settore di pavé e ha dovuto alzare bandiera bianca. Jasper Philipsen ha chiuso in seconda posizione per una strepitosa doppietta della Alpecin-Deceuninck, battendo in volata proprio Wout van Aert. Ottimo sesto posto di, che è stato eccellente protagonista ...

