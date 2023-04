Olocausto: morto a 103 anni Ben Ferencz, ultimo pm di Norimberga (Di domenica 9 aprile 2023) E' morto all'età di 103 anni Ben Ferencz, l'ultimo procuratore vivente del processo di Norimberga che processò i nazisti per genocidio e fu tra i primi testimoni esterni a documentare le atrocità dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) E'all'età di 103Ben, l'procuratore vivente del processo diche processò i nazisti per genocidio e fu tra i primi testimoni esterni a documentare le atrocità dei ...

