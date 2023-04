Olimpia Milano-Pesaro | Lega Basket A | ultime e diretta tv

(Di domenica 9 aprile 2023) LaA non lascerà da soli tutti gli appassionati della pallacanestro nostrana nemmeno nella giornata dedicata alla Pasqua. In questa domenica di doppia festa, infatti, due formazioni del campionato della palla a spicchi italiana scenderanno in campo per contendersi la vittoria. Il palcoscenico è il parquet del Forum d’Assago, sul suolo meneghino, e le due sfidanti pasquali saranno, padrona di casa, e Carpegna Prosciutto, ospiti di questo tardo pomeriggio milanese. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’incontro con le, il pronostico e dove sarà possibile assistere in televisione a, gara valevole per la venticinquesima giornata del torneo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OlimpiaMI1936 : 160.000 spettatori per l’Olimpia in @EuroLeague: GRAZIE MILANO! ?? - Sigma_Sports : RT @OlimpiaMI1936: ?? ???????? ?????? ?? ?? @LegaBasketA | 25^ Giornata ?? @VLPesaro ? 17.00 ?? @MediolanumForum ?? Biglietti ? - OlimpiaMI1936 : ?? ???????? ?????? ?? ?? @LegaBasketA | 25^ Giornata ?? @VLPesaro ? 17.00 ?? @MediolanumForum ?? Biglietti ?… - fabiocavagnera : DURO IL CAMPIONATO Momento delicato per la Virtus Bologna, reduce dal ko con Napoli, che l’8 gennaio aveva battuto… - OlimpiaMiNews : DURO IL CAMPIONATO Momento delicato per la Virtus Bologna, reduce dal ko con Napoli, che l’8 gennaio aveva battuto… -

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv- Pesaro , sfida valida come venticinquesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket . Momento davvero negativo per gli uomini di coach Messina, che dopo l'esclusione dalla corsa ai ...Alle 17 si inserirà in scaletta il basket con l'incontro trae Pesaro (radiocronaca di Massimo Barchiesi). La trasmissione terminerà alle 19.Alle 20.45, al PalaLeonessa, la Germani scende in campo contro Verona per la venticinquesima giornata di regular season. Reduce dai successi sull'e a Napoli, la Pallacanestro Brescia può compiere un passo quasi decisivo verso la salvezza battendo la Tezenis - seguita nella trasferta da un foltissimo gruppo di tifosi - , e anche ...

LBA - Olimpia Milano, la situazione infortuni verso la gara contro Pesaro Pianetabasket.com

L'Olimpia Milano, dopo il ko interno contro Venezia e la vittoria in Eurolega contro il Barcellona, affronta la Carpegna Prosciutto Pesaro, che viene da cinque sconfitte nell’ultime sei partite (l’ult ...fanno sapere dalla società sportiva. L’evento organizzato da Luca Allegrini e dal direttivo della New Baskin in collaborazione con il team dell’Olimpia Milano prevedeva la partita pomeridiana e la ...