Oggi l'idea di giardino selvatico si è evoluta: manutenzione limitata, niente chimica e porte aperte alla presenza degli animali, dagli scoiattoli agli uccelli, dai ricci alle api. E un'esplosione di colore in tutte le stagioni (Di domenica 9 aprile 2023) giardino selvatico vs rigore delle forme. «Il giardino di Versailles? Un orrore!». Questo è quanto deve aver pensato William Robinson, maestro giardiniere irlandese trapiantato a Londra, che nel 1867 visitò la Francia. Forse fu la disapprovazione per il gusto formale dei giardini francesi a fargli concepire la sua opera più nota, The Wild Garden (1870), in cui teorizza un giardino naturale, che include piante esotiche e persino qualche erbaccia. Giardini fioriti da visitare in primavera guarda le foto ...

