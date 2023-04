Nuovi sbarchi a Lampedusa, arrivati 679 migranti in 24 ore (Di domenica 9 aprile 2023) Leggi Anche migranti, salvati i 32 bloccati sull'isola di Lampione - Ong: 500 persone in pericolo nel Mediterraneo centrale Leggi Anche migranti, un altro naufragio in Tunisia: 35 i morti in mare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 aprile 2023) Leggi Anche, salvati i 32 bloccati sull'isola di Lampione - Ong: 500 persone in pericolo nel Mediterraneo centrale Leggi Anche, un altro naufragio in Tunisia: 35 i morti in mare ...

