Nuova strage di migranti. 35 morti e 18 dispersi al largo della Tunisia (Di domenica 9 aprile 2023) AGI - I 22 migranti salvati dalla nave Nadir, della ong tedesca Resqship, hanno riferito alla polizia che i dispersi nel naufragio, avvenuto nel Mediterraneo centrale, sono 18. La stessa nave ha sbarcato a Lampedusa due cadaveri. Fra i superstiti, invece, ci sono nove donne. Tutti, originari di Costa d'Avorio, Guinea, Camerun e Senegal. Hanno riferito di essere salpati alle 3 di ieri da Sfax, pagando 3 mila dinari tunisini. Il mezzo usato per la traversata e naufragato è un barchino in ferro di 7 metri. Un barcone partito dalla Libia carico di 400 persone in pericolo, la raffica di sbarchi senza sosta a Lampedusa con l'hotspot al collasso, e un uomo colto da un malore e poi deceduto dopo essersi buttato in acqua da un barchino sempre diretto verso l'isola siciliana: è di nuovo allarme per i migranti nel ...

