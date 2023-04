Nuova alleanza tra partiti? Meloni-Salvini-Berlusconi: il piano per spazzare via la sinistra (Di domenica 9 aprile 2023) Non si esclude una Nuova alleanza tra il Partito Popolare Europeo e i Conservatori. A svelarlo Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera: "Le prossime elezioni europee nel 2024 possono segnare per il centrodestra italiano un momento storico in Europa; cioè quello di affermare una maggioranza di centrodestra anche in Europa diversa dall'attuale che vede assieme il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista", premette raggiunto dall'Adnkronos. Ovviamente la strada non sarà in discesa: "È chiaro - torna a precisare - che Forza Italia rappresenta la chiave per aprire a questa suggestiva possibilità, in quanto in Italia il Partito Popolare si chiama Forza Italia e il Partito Conservatore Europeo di cui Giorgia è leader dovrebbe convergere per rendere vincente una coalizione a trazione 'italiana' della quale anche la Lega deve far parte". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Non si esclude unatra il Partito Popolare Europeo e i Conservatori. A svelarlo Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera: "Le prossime elezioni europee nel 2024 possono segnare per il centrodestra italiano un momento storico in Europa; cioè quello di affermare una maggioranza di centrodestra anche in Europa diversa dall'attuale che vede assieme il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista", premette raggiunto dall'Adnkronos. Ovviamente la strada non sarà in discesa: "È chiaro - torna a precisare - che Forza Italia rappresenta la chiave per aprire a questa suggestiva possibilità, in quanto in Italia il Partito Popolare si chiama Forza Italia e il Partito Conservatore Europeo di cui Giorgia è leader dovrebbe convergere per rendere vincente una coalizione a trazione 'italiana' della quale anche la Lega deve far parte". ...

