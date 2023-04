Notte di Pasqua in palestra sfollati per il sisma a Umbertide (Di domenica 9 aprile 2023) Sono state una quarantina le persone sfollate che hanno trascorso la Notte di Pasqua sulle brande allestite nella palestra di Pierantonio, frazione del comune di Umbertide tra le più colpite dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) Sono state una quarantina le persone sfollate che hanno trascorso ladisulle brande allestite nelladi Pierantonio, frazione del comune ditra le più colpite dal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una Pasqua da tutto esaurito, a livelli da record per la prima metà di aprile. A prevederlo è un'indagine di Cna Tu… - nonsonomadofra : E buona Pasqua soprattutto a Cosimino e Ada Conte che, in una piovosa notte di Ottobre 1968, hanno appoggiato la ca… - MariaPi17677722 : @PaPaganini Buona Pasqua Paolo! Non sei solo oggi, siamo con te, siamo tutti insieme, la notte passerà e resterà, s… - roberto2_lamela : RT @jacopo_iacoboni: I russi nella notte del 9 aprile hanno bombardato alcune case a Zaporizhzhia. In questa sono morti un padre e la figli… - mariosalis : RT @jacopo_iacoboni: I russi nella notte del 9 aprile hanno bombardato alcune case a Zaporizhzhia. In questa sono morti un padre e la figli… -