“Non toccare la guardia reale!”. Turista cacciata con un urlaccio mentre prova a farsi in selfie (video) (Di domenica 9 aprile 2023) La Turista s’è rovinata la vacanza per colpa della maledetta tentazione di un selfie con una guardia reale. Un video pubblicato sul canale @thekingsguardsofficial di TikTok la scena divertente: una guardia reale britannica lancia un urlaccio e spaventa una Turista gridandole in faccia “Non toccare la guardia reale!”. La ragazza si era avvicinata alla guardia per farsi un selfie ma il soldato non ha gradito il gesto e ha urlato all’improvviso facendo sobbalzare la giovane. Il video rilanciato sui social ha già superato il milione di visualizzazioni in poche ore. La guardia reale e il selfie: cos’è Buckingham ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 9 aprile 2023) Las’è rovinata la vacanza per colpa della maledetta tentazione di uncon unareale. Unpubblicato sul canale @thekingsguardsofficial di TikTok la scena divertente: unareale britannica lancia une spaventa unagridandole in faccia “Nonla”. La ragazza si era avvicinata allaperunma il soldato non ha gradito il gesto e ha urlato all’improvviso facendo sobbalzare la giovane. Ilrilanciato sui social ha già superato il milione di visualizzazioni in poche ore. Lareale e il: cos’è Buckingham ...

