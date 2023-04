Non è l'Arena non va in onda stasera: Massimo Giletti sospeso e sostituito (Di domenica 9 aprile 2023) Perché Non è l'Arena non va in onda stasera, domenica 9 aprile 2023? La rete di Urbano Cairo ha deciso di sospendere il programma di Massimo Giletti in occasione della Pasqua. Il talk di informazione, dunque, prende una settimana di pausa e ritornerà in prima serata regolarmente in onda domenica 16 aprile 2023. In assenza del tradizionale appuntamento del dì festivo, cosa delizierà il pubblico di La7 nella prima serata di oggi? Dopo la fine del telegiornale, alle 20:35 sarà trasmesso il film Lo Hobbit - Un Viaggio Inaspettato, pellicola diretta da Peter Jackson e scritto dallo stesso Jackson. Alle 23:45 spazio al film Cloud Atlas, tratto dal romanzo L'Atlante delle Nuvole di David Mitchell. Massimo Giletti lascia La7 e torna in Rai? L'ipotesi al ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 aprile 2023) Perché Non è l'non va in, domenica 9 aprile 2023? La rete di Urbano Cairo ha deciso di sospendere il programma diin occasione della Pasqua. Il talk di informazione, dunque, prende una settimana di pausa e ritornerà in prima serata regolarmente indomenica 16 aprile 2023. In assenza del tradizionale appuntamento del dì festivo, cosa delizierà il pubblico di La7 nella prima serata di oggi? Dopo la fine del telegiornale, alle 20:35 sarà trasmesso il film Lo Hobbit - Un Viaggio Inaspettato, pellicola diretta da Peter Jackson e scritto dallo stesso Jackson. Alle 23:45 spazio al film Cloud Atlas, tratto dal romanzo L'Atlante delle Nuvole di David Mitchell.lascia La7 e torna in Rai? L'ipotesi al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Questa notte c'è stata Oklahoma-Phoenix e coach Monty Williams era più silenzioso del solito sulla panchina dei Sun… - MTommesani : RT @GermanoDottori: Expo: Roma candidata non muove un passo. Nel frattempo, a Parigi, la concorrente sud-coreana Busan apre uffici di rappr… - BenniN1 : RT @GermanoDottori: Expo: Roma candidata non muove un passo. Nel frattempo, a Parigi, la concorrente sud-coreana Busan apre uffici di rappr… - marcoleofrigio : RT @GermanoDottori: Expo: Roma candidata non muove un passo. Nel frattempo, a Parigi, la concorrente sud-coreana Busan apre uffici di rappr… - comedian72 : RT @GermanoDottori: Expo: Roma candidata non muove un passo. Nel frattempo, a Parigi, la concorrente sud-coreana Busan apre uffici di rappr… -