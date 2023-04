“Non ci posso credere”. Il Cantante Mascherato, fuori il porcellino: sotto la maschera c’è proprio lui (Di domenica 9 aprile 2023) Nella nuova puntata di ieri, sabato 8 aprile, de Il Cantane mascherato è stato svelato chi si nascondeva sotto la maschera del porcellino. Non appena Milly Carlucci ha girato la carta il pubblico è scoppiato in un fragoroso applauso nonostante quella di quest’anno sia un’edizione quanto mai discussa come dimostrano i commenti piovuti anche ieri sera sui social. Scrive un’utente: “Mi piace come programma però secondo me la tirano un po’troppo per le lunghe. La gente a una certa ora vuole andare anche a dormire. E c’è chi deve alzarsi presto per andare a lavorare”. Critiche che erano già stata mosse a Milly Carlucci tanto che voci Rai raccontavano di come la produzione stessa pensando ad una revisione del format per abbreviare i tempi. Critiche, poi, non erano mancate neppure per le eliminazioni come, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 aprile 2023) Nella nuova puntata di ieri, sabato 8 aprile, de Il Cantaneè stato svelato chi si nascondevaladel. Non appena Milly Carlucci ha girato la carta il pubblico è scoppiato in un fragoroso applauso nonostante quella di quest’anno sia un’edizione quanto mai discussa come dimostrano i commenti piovuti anche ieri sera sui social. Scrive un’utente: “Mi piace come programma però secondo me la tirano un po’troppo per le lunghe. La gente a una certa ora vuole andare anche a dormire. E c’è chi deve alzarsi presto per andare a lavorare”. Critiche che erano già stata mosse a Milly Carlucci tanto che voci Rai raccontavano di come la produzione stessa pensando ad una revisione del format per abbreviare i tempi. Critiche, poi, non erano mancate neppure per le eliminazioni come, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Ho chiesto al ministero della Giustizia di avere gli stessi documenti di cui ha fatto riferimento Donzelli e mi è s… - tancredipalmeri : Video dei cori razzistici all’indirizzo di Lukaku dalla curva Juventus, fa il paio con il video del gancio di Cuadr… - c_appendino : Non ne posso più di sentire etichettare i giovani italiani come divanisti e pigri. Pur essendo spesso iperformati,… - adoredcals : la bistecca penso mi tocchi per forza ma posso dire qualche cazzata tipo che non mi piace la cottura e mangiarne metà - AtzeniAntonio1 : RT @RobertoAvventu2: Umiliazione per la sig. LeYen che ha dovuto entrare e uscire dalla Cina attraverso il normale transito aeroportuale de… -