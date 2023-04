Non basta un 10 per questo Vdp. Van Aert battuto ma da 8, Ganna si merita un 7 (Di domenica 9 aprile 2023) Ecco le pagelle della Parigi - Roubaix 2023: Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 aprile 2023) Ecco le pagelle della Parigi - Roubaix 2023: Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Contro @OfficialUSLecce che ha fatto soffrire tutte le grandi e senza @victorosimhen9 la squadra di #Spalletti non… - Eurosport_IT : Una super Italia non basta per la finale, passa la Scozia ???? Gli azzurri avranno però la chance di medaglia, se… - SeaWatchItaly : #Seabird2 ha avvistato il peschereccio con circa 400 persone a bordo e contattato due navi mercantili nelle vicinan… - patrizipra61 : RT @HolaBebeeeeee: VI PREGO parliamo solo dei nostri, basta regalare visibilità ad altri. Non riportate screens, voci, nada: ZEN. Ci facc… - f43bb0d6a395428 : RT @marioadinolfi: “Non mi sono mai fermata dal 26 febbraio, comincio a risentirne, prendo una pausa”. La nuova leader del Pd Elly Schlein… -