"Non accendere il barbecue con l'alcol, rischi la vita. L'anno scorso ci sono stati 15 morti": l'appello dei medici in vista delle grigliate di Pasquetta

"Non accendere il barbecue con l'alcol, rischi la vita": è questo l'appello accorato che arriva dal reparto terapia intensiva grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli che ogni anno, in occasione della Pasquetta, è chiamato a prendersi cura di nuovi pazienti vittime di gravi ustioni causate dall'esplosione dell'alcol adoperato per accendere il fuoco. È ancora troppo diffusa, infatti, la pratica di alimentare brace o focolare spruzzando alcol dalla bottiglia direttamente sul fuoco e, data l'elevata infiammabilità dei liquidi, capita spesso che la fiamma risalga la linea dello spruzzo e faccia esplodere la bottiglia tra le mani dell'utilizzatore. Dice Romolo Villani, direttore della Terapia intensiva Grandi ustionati: "Nel ...

