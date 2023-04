NJPW | NOAH ed AJPW pronte ad un grande annuncio congiunto | i dettagli

(Di domenica 9 aprile 2023) Segnatevi la data. Il prossimo 12 aprile, alle 18 JST,, le tre più grandi promotion giapponesi, faranno un. Come potete vedere nel video qui di seguito, è ipotizzabile si tratti di uno show: “ricominciare” e “uniamo i poteri” sono le frasi utilizzati da questo breve teaser che vi riportamo qui di seguito e non appena si avranno novità ve le riporteremo. Cosa bolle in pentola nel Sol Levante? Announcement coming in three days2023/4/12 18:00 JST pic.twitter.com/8a8m4aGkLx—Global (@global) April 9, 2023

