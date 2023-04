Niki Lauda, per l’eredità milionaria disputa tra moglie, figli e Fondazione (Di domenica 9 aprile 2023) A quattro anni dalla morte della leggenda della Formula 1, Niki Lauda, è ancora in corso una disputa sull’eredità milionaria del campione. Secondo quanto riporta il quotidiano austriaco Kurier, presso il tribunale regionale di Vienna che tratta le questioni civili sono in corso due cause contro il regolamento successorio del defunto ex pilota tre volte campione del mondo. In particolare la vedova di Lauda, Birgit Wetzinger (44 anni), in due diversi procedimenti chiede dai 20 ai 30 milioni di euro dal patrimonio della Fondazione costituita dal pilota nel 1997. Per prevenire controversie sull’eredità, Niki Lauda si preoccupò di disciplinare i rapporti patrimoniali tra le sue due famiglie: i figli Lukas ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) A quattro anni dalla morte della leggenda della Formula 1,, è ancora in corso unasuldel campione. Secondo quanto riporta il quotidiano austriaco Kurier, presso il tribunale regionale di Vienna che tratta le questioni civili sono in corso due cause contro il regolamento successorio del defunto ex pilota tre volte campione del mondo. In particolare la vedova di, Birgit Wetzinger (44 anni), in due diversi procedimenti chiede dai 20 ai 30 milioni di euro dal patrimonio dellacostituita dal pilota nel 1997. Per prevenire controversie sulsi preoccupò di disciplinare i rapporti patrimoniali tra le sue due famiglie: iLukas ...

