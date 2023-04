Niente domiciliari per i P38 la band di trapper che inneggiano alle Br | “È un’operazione commerciale”

(Di domenica 9 aprile 2023) Roma, 9 apr – I giudici del Riesame si esprimono contro gli arrestiper i P38, il gruppo musicale tra trap e Brigate rosse indagato per istigazione a delinquere. Le motivazioni dei giudici del Riesame “Complessa operazione che ha caratteree che risulta in ultima analisi una provocazione di carattere artistico/musicale che vuole nascere e diffondersi entro questo ambito”, così i giudici del Riesame descrivono la musica dei P38 e respingono la richiesta avanzata dalla Procura di mettere i membri dellaagli arresti. Insomma, poca rivoluzione e tanta apparenza. Nessun pericolo né volontà politica dietro i proclami altisonanti e le canzoni che si richiamano all’esperienza brigatista, con testi come “La lotta armata è appena tornata di moda, adesso sono c.. vostri” o “Mi ...

La procura insiste per gli arrestiLa procura chiede da mesi che i trapper vadano agli arrestie che sia loro impedito di comunicare all'esterno del loro nucleo familiare con ...sebbene sia mamma di una bambina di due anni, che può vedere solo due volte al mese per un'oretta. Non ha potuto nemmeno partecipare al suo secondo compleanno. È stata anche ...... il 50enne è ora sottoposto agli arresti. Altro caso a San Lazzaro L'altro caso si è ... Ricordati che siamo tutti sacrificabili, non hoda perdere, tu denunciami, dopo mi diverto ...

Scontro giudici-procura sulla richiesta di misura cautelare per i cantanti accusati di istigazione a delinquere per i riferimenti choc agli anni di Piombo. E i pm presentano un nuovo ricorso in Cassaz