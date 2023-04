(Di domenica 9 aprile 2023) Silaper la cessione di, la società che gestisce la rete fissa di Tim. I pretendenti in campo aumentano entrambi l’offerta: Kkr sale a 22 miliardi di euro mentre il tandem composto da Cassa Depositi e Prestiti e Macquarie arriva a quota 20 miliardi. Secondo indiscrezioni, però, Kkr per raggiungere la cifra ricorrerebbe a un indebitamento bancario di 10 miliardi di euro. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 18 aprile. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...DI TIM Ma che cosa è successo domenica 5 marzo La sostanza è che Cassa depositi e prestiti... congiuntamente a Macquarie Asset Management, per l'acquisto della costituendadi Tim, che ...... nuova offerta per la rete Tim, più vendite per Stellantis Tim ha annunciato di aver ricevuto dal fondo di private equity americano KKR, un'offerta non vincolante per la rete di. Si...Il fondo di private equity americano, che ha già investito in molte infrastrutture, vuole presentare una nuova offerta vincolante per il 100% di Telecom Italia (). La motivazione sarebbe la ...

NetCo, si riapre la partita dell'acquisizione - Ildenaro.it Il Denaro

Si riapre la partita per la cessione di NetCo, la società che gestisce la rete fissa di Tim. I pretendenti in campo sono due.Telecom Italia TIM avrebbe allo studio nuovi interventi per ridurre il debito in vista delle scadenze di fine 2023, che ammonterebbero a circa 3,4 miliardi di euro.