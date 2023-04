"Nessuno dice niente": il furibondo sfogo di Briatore diventa virale, parole pesanti (Di domenica 9 aprile 2023) Uno sfogo durissimo su Instagram che sta facendo letteralmente il giro del web. L'imprenditore Flavio Briatore, rimasto imbottigliato sull'autostrada verso Ventimiglia, in Liguria. "Una bella coda pasquale, è incredibile, non riusciamo mai a sistemare queste autostrade", dice Briatore. E ancora: "C'è una coda di 25-28 minuti, poi sicuramente ce ne saranno altre. Questa estate cosa facciamo? Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi". E proprio in questi giorni alcuni comuni della Liguria per evitare la ressa di auto nelle giornate calde dell'estate stanno studiando un sistema per ingressi contingentati che possano in qualche modo ridurre la pressione dei mezzi sulle località turistiche. Una sorta di ingresso "a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Unodurissimo su Instagram che sta facendo letteralmente il giro del web. L'imprenditore Flavio, rimasto imbottigliato sull'autostrada verso Ventimiglia, in Liguria. "Una bella coda pasquale, è incredibile, non riusciamo mai a sistemare queste autostrade",. E ancora: "C'è una coda di 25-28 minuti, poi sicuramente ce ne saranno altre. Questa estate cosa facciamo?, paghiamo tutti il biglietto, ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi". E proprio in questi giorni alcuni comuni della Liguria per evitare la ressa di auto nelle giornate calde dell'estate stanno studiando un sistema per ingressi contingentati che possano in qualche modo ridurre la pressione dei mezzi sulle località turistiche. Una sorta di ingresso "a ...

