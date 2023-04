Nessun proiettile in corpo Parini ucciso dall' impatto con l' auto del terrorista

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Attentato Tel Aviv, i medici legali smentiscono le ricostruzioni della stampa italiana: nessun proiettile nel corpo… - repubblica : Tel Aviv, i medici legali: 'Nessun proiettile sul corpo di Alessandro Parini'. Ma rimangono i dubbi sulla ricostruz… - LaStampa : Israele: medicina legale, nessun proiettile nel corpo di Alessandro Parini - infoitinterno : Attentato Tel Aviv, nessun proiettile nel corpo di Parini - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Fonti polizia, Parini ucciso dall'impatto dell' auto. Haaretz, esclusa la pista dell'incidente s… -

Medicina legale di Israele: 'sul corpo di Alessandro' Intanto,è stato rinvenuto dalla tac sul corpo di Alessandro Parini. Lo riferisce, citato dai media, l'...né in punti vitali né alla gamba. Sulla salma, invece, sono state trovate ferite compatibili con l'impatto violento contro la Kia bianca. La polizia di Te Aviv, inoltre, ha escluso ...Sempre Haaretz ha citato ieri una fonte di polizia che avrebbe riferito che nell'auto di Jaber non sarebbe stata trovata'arma, ma solo una pistola giocattolo. Il portavoce della polizia Dean ...

Tel Aviv, nessun proiettile su corpo Parini - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La madre di Alessandro Parini, morto nell’attentato a Tel Aviv, non voleva che il figlio partisse per Israele. Come riporta il Corriere della Sera, la donna, Nicoletta Ciocca, era preoccupata che pote ...Haaretz, esclusa pista incidente stradale, attacco 'premeditato'. 'Nessun proiettile ha colpito il giovane romano, è morto per l'impatto (ANSA) ...