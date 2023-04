Neonato lasciato nella culla per la vita del Policlinico a Milano | sta bene La commovente lettera della mamma | ' Ciao | sono Enea'

(Di domenica 9 aprile 2023) Laper ladeldisi è attivata oggi alle 11,40 circa per accogliere un bimbo di pochi giorni. Si tratta di undi circa 2,6 kg di etnia caucasica, in buona salute. ...

Nel giorno di Pasqua la Culla per la Vita del Policlinico di Milanosi è attivata alle 11.40 circa per accogliere un bimbo di pochi giorni. Si tratta di undi circa due chili e mezzo di etnia caucasica, in buona salute. Èil terzo bimbo che viene affidato alla Culla per la Vita da quando è stata attivata nel 2007. Il piccolo è ora accudito dagli ... Usa queste dolci parole, a quanto si apprende, la lettera trovata accanto al bimbonella ...

Sta bene ed è stato subito assistito dai medici della Mangiagalli. Pesa circa 2,6 kg ed è in buona salute. È il terzo piccolo lasciato nella struttura dell'ospedale inaugurata nel 2007 ...