Neonato abbandonato nella "Culla per la vita" di Milano con una lettera: «Ciao, mi chiamo Enea» (Di domenica 9 aprile 2023) Un Neonato è stato lasciato oggi 9 aprile, il giorno di Pasqua, nella "Culla per la vita" del Policlinico di Milano. Il piccolo, di etnia caucasica, pesa circa 2,6 kg ed è in... Leggi su ilmattino (Di domenica 9 aprile 2023) Unè stato lasciato oggi 9 aprile, il giorno di Pasqua,per la" del Policlinico di. Il piccolo, di etnia caucasica, pesa circa 2,6 kg ed è in...

