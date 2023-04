Nella Pasqua dei rincari, gli avellinesi non rinunciano a pranzo e gite fuori porta (Di domenica 9 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Pasqua del 2023 si presenta con condizioni climatiche precarie, considerando la perturbazione atlantica che, da diversi giorni, ha investito la nostra penisola facendo precipitare le temperature di oltre 10 gradi. Nonostante il meteo instabile e i rincari prezzi, dovuti dalla pandemia e dal conflitto in Ucraina, un avellinese su tre non rinuncia al pranzo fuori casa. Ristoranti, soprattutto in Irpinia, da oltre una settimana sono stati presi d’assalto da prenotazioni, e ciò dimostra che l’economia del nostro territorio, pur se a singhiozzo, continua a girare. I dati di Confcommercio certificano, però, che nonostante diverse famiglie scelgono il pranzo fuori casa per le feste Pasquali, il settore ristorazione in Irpinia è ancora lontano dai ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadel 2023 si presenta con condizioni climatiche precarie, considerando la perturbazione atlantica che, da diversi giorni, ha investito la nostra penisola facendo precipitare le temperature di oltre 10 gradi. Nonostante il meteo instabile e iprezzi, dovuti dalla pandemia e dal conflitto in Ucraina, un avellinese su tre non rinuncia alcasa. Ristoranti, soprattutto in Irpinia, da oltre una settimana sono stati presi d’assalto da prenotazioni, e ciò dimostra che l’economia del nostro territorio, pur se a singhiozzo, continua a girare. I dati di Confcommercio certificano, però, che nonostante diverse famiglie scelgono ilcasa per le festeli, il settore ristorazione in Irpinia è ancora lontano dai ...

