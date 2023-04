Negozi aperti a Pasqua e pasquetta in Sicilia, sciopero (Di domenica 9 aprile 2023) Negozi aperti oggi e domani in Sicilia. Per protesta i sindacati Fisascat Cisl e UilTucs hanno proclamato uno sciopero, che sarà replicato anche nei festivi del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. "Deve ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023)oggi e domani in. Per protesta i sindacati Fisascat Cisl e UilTucs hanno proclamato uno, che sarà replicato anche nei festivi del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. "Deve ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiveSicilia : Negozi aperti a Pasqua e pasquetta in Sicilia, è sciopero - catesi79 : @GiorgiaMeloni Auguraci buone feste qnd la gente in qst gg non dovrà andare a lavorare, altrimenti è una presa in g… - infoitinterno : Supermercati aperti a Pasquetta 2023: come trovare i negozi che lavorano nel lunedì dell'Angelo - occhio_notizie : ??? Tanti auguri di buona #Pasqua! ??Le frasi più belle da inviare per gli auguri >>>> - iltirreno : La decisione è stata presa dalle direzioni nazionali dei brand. H&M invece lascia i dipendenti liberi di scegliere… -