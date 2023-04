Nba, Play-in 2023: il tabellone completo e gli accoppiamenti (Di domenica 9 aprile 2023) Tutto pronto per i Play-in NBA, mini torneo al termine della regular season che assegna gli ultimi post per i Playoff. Grande curiosità per le sfide in programma, con i Miami Heat che sfidano gli Atlanta Hawks e i Toronto Raptors che se la vedranno contro i Chicago Bulls. Si preannunciano avvincenti anche le sfide a Ovest, dove non mancheranno i campioni in campo. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti. Play-IN A Est Miami Heat (7) vs Atlanta Hawks (8) Toronto Raptors (9) vs Chicago Bulls (10) A Ovest Da definire (7) vs Da definire (8) Da definire (9) vs Oklahoma City Thunder (10) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Tutto pronto per i-in NBA, mini torneo al termine della regular season che assegna gli ultimi post per ioff. Grande curiosità per le sfide in programma, con i Miami Heat che sfidano gli Atlanta Hawks e i Toronto Raptors che se la vedranno contro i Chicago Bulls. Si preannunciano avvincenti anche le sfide a Ovest, dove non mancheranno i campioni in campo. Di seguito ile gli-IN A Est Miami Heat (7) vs Atlanta Hawks (8) Toronto Raptors (9) vs Chicago Bulls (10) A Ovest Da definire (7) vs Da definire (8) Da definire (9) vs Oklahoma City Thunder (10) SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: ???? The East Play In Torunament is set. Hawks @ Heat winner is #7, loser to face winner of Bulls @ Raptors for #8 ???? Ecco… - PianetaBasketIT : I New Orleans Pelicans non hanno ancora certezze sul rientro di Zion Williamson, ma il prodotto di Duke salterà sic… - BasketMagazine : New post: BM ON NBA/ Dallas fuori dai play-in, I Lakers trionfano contro Phoenix – di Alessandro di Bari… - dchinellato : ???? The East Play In Torunament is set. Hawks @ Heat winner is #7, loser to face winner of Bulls @ Raptors for #8… - StepBack_NBA : Trae Young stats ?? vs 76ers 27 pt 20 ast 4 stl 50% dal campo Partita da 20-20 e play in conquistati ?????? #nba… -