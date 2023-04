NBA | Fontecchio protagonista nel successo Jazz sui Nuggets | vittorie per Clippers e Wolves

(Di domenica 9 aprile 2023) Tre le partite NBA giocate nella serata di ieri, che hanno contribuito a calibrare la classifica della Western Conference. Simonesi toglie una bella soddisfazione con i suoi Utah, con 15 punti, 6 rimbalzi e 4 assist in 23? contribuisce alin volata sui Denverprimi in classifica ma che hanno fatto respirare un po’ le proprie rotazioni, già forti del primo posto ad ovest. I migliori della sfida sono Ochai Agbaji, con 28 punti, e Luka Samanic con 23 nel 118-114 finale.importante per i Los Angeles, che rispettano il pronostico e superano per 136-125 i Portland Trail Blazers, ormai proiettati alla prossima stagione. Ancora senza Paul George, i losangelini si affidano a Kawhi Leonard, che risponde presente con 27 punti e 8 rimbalzi, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : NBA, Simone Fontecchio segna 15 punti contro i Denver Nuggets. VIDEO: Il giocatore azzurro parte dalla panchina, ma… - PianetaBasketIT : ?? Simone Fontecchio mette a segno 1??5?? nella vittoria degli @utahjazz contro i Nuggets. Per l'ala azzurra anche 6… - Gazzetta_NBA : Show Fontecchio: 15 punti e i Jazz superano i Nuggets. Minnesota al 'play-in' - DavideFuma : ???????? Simo Fontecchio dunk! #Italbasket #NBA - thecoldwire : SIMONE FONTECCHIO posterizing Christian Braun ???? #NBA #Jazz #TakeNote -

Per sua stessa ammissione pochi giorni fa la stagione di Simoneè stata ' bella tosta ' , ma nel corso del mese di marzo l'azzurro è riuscito a togliersi ...in diretta su Sky Sporte in ...... pian piano, i giocatori non americani stanno prendendo sempre più potere nella. Il greco ... No, non cito l'italiano Simone, che ha giocato 26 minuti con Utah l'altro ieri. Basta guardare ...I gialloviola sono ora 42 - 39 con una sola gara ancora da disputare (contro gli Utah Jazz di Simone). LeBron James si gode quello che è un risultato importante in vista dei play - off ...

Denver Nuggets - Utah Jazz 114-118 highlights: le azioni principali della sfida di regular season NBA 2022/23.