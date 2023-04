NBA 360, Pasqua con 5 ore diretta basket USA su Sky e visibile a tutti su SkySport.it (Di domenica 9 aprile 2023) Domenica 9 aprile si conclude la stagione regolare NBA e per l'occasione Sky Sport sceglie di seguire in diretta - con commento tutto in italiano - ciascuna delle 15 sfide che determineranno le sfide dei play-in e il tabellone dei playoff, "saltando" di campo in campo per vivere in diretta le ultime emozioni di una stagione straordinaria. Un appuntamento da non perdere su Sky Sport NBA ed eccezionalmente disponibile anche per tutti in streaming sul sito SkySport.it TORNA "NBA 360" - Un grandissimo appuntamento per chiudere al meglio una stagione regolare NBA dalle mille emozioni. Come già fatto anche in occasione del Martin Luther King Day, Sky Sport... Leggi su digital-news (Di domenica 9 aprile 2023) Domenica 9 aprile si conclude la stagione regolare NBA e per l'occasione Sky Sport sceglie di seguire in- con commento tutto in italiano - ciascuna delle 15 sfide che determineranno le sfide dei play-in e il tabellone dei playoff, "saltando" di campo in campo per vivere inle ultime emozioni di una stagione straordinaria. Un appuntamento da non perdere su Sky Sport NBA ed eccezionalmente disponibile anche perin streaming sul sito.it TORNA "NBA 360" - Un grandissimo appuntamento per chiudere al meglio una stagione regolare NBA dalle mille emozioni. Come già fatto anche in occasione del Martin Luther King Day, Sky Sport...

